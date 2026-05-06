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Allegri Milan, il tecnico catechizza la squadra a Milanello: messaggio preciso. E con l’Atalanta c’è De Winter

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37 minuti ago

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Allegri Milan, messaggio chiaro del tecnico rossonero a Milanello. Contro l’Atalanta torna De Winter in difesa

Le recenti settimane di crisi, culminate nella pesante sconfitta contro il Sassuolo, hanno spinto Massimiliano Allegri a intervenire duramente sul morale del gruppo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha tenuto ieri pomeriggio a Milanello un discorso motivazionale volto a scuotere i giocatori. Il messaggio del mister livornese è stato perentorio: è vietato arrendersi ora e bisogna crederci fino alla fine per non vanificare dieci mesi di lavoro.

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Allegri Milan e le mosse per il futuro: spunta De Winter

Mentre la squadra cerca di ritrovare compattezza, la dirigenza guarda già al mercato per rinforzare la difesa:

  • Scelta fatta: Il quotidiano sottolinea la volontà di Allegri di inserire De Winter al posto dello squalificato Tomori
  • Emergenza difesa: L’attenzione sul centrale belga arriva dopo la prestazione disastrosa di Tomori a Reggio Emilia, costata l’espulsione dopo soli 24 minuti.
  • Summit in vista: La dirigenza, delusa dal girone di ritorno da soli 25 punti, continuerà i colloqui con lo staff tecnico per programmare il 2027.

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