Milan Atalanta, dopo Sassuolo testa alla Dea: Allegri pensa ai cambiamenti per mantenere un posto Champions

Milan Atalanta, dopo Sassuolo testa alla Dea per i rossoneri che preparano la prossima sfida. In mente per Allegri alcuni cambiamenti per restare in top-4

Dopo il deludente ko contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri non ha usato mezzi termini nel definire la prestazione del Milan come la peggiore della stagione. Per questo, il tecnico livornese sta pensando a dei cambiamenti per il match casalingo contro l’Atalanta di domenica, cercando di dare freschezza alla sua squadra.

Novità in difesa e centrocampo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Luka Modric è ancora fuori per infortunio e Fikayo Tomori sarà squalificato, quindi Allegri dovrà fare i conti con queste assenze. A Tomori dovrebbe subentrare Koni De Winter, che completerà la difesa a tre insieme a Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.

In mezzo al campo, Ruben Loftus-Cheek potrebbe partire dal primo minuto come mezzala destra, una posizione che non ricopre da diverso tempo, precisamente dal 22 febbraio contro il Parma. Per quanto riguarda la cabina di regia, Youssouf Fofana sembra essere il favorito per prendere il posto di Modric, con Allegri che spera di vedere più freschezza e dinamismo da parte del centrocampista francese.

Cambi sulle corsie e in attacco

Sulle corsie esterne, Davide Bartesaghi dovrebbe tornare titolare a sinistra, prendendo il posto di Pervis Estupiñán, mentre a destra c’è ancora il ballottaggio tra Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame.

In attacco, accanto a Rafael Leao, Santiago Gimenez potrebbe ottenere una chance dal primo minuto, mentre Christopher Nkunku e Christian Pulisic non sono sicuri di partire titolari dopo le recenti prestazioni poco convincenti.

Con queste modifiche, Allegri spera di ritrovare una squadra più vivace e concentrata, pronta ad affrontare l’Atalanta in una partita fondamentale per consolidare il piazzamento in Champions League.

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