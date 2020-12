Milan, ampio turnover a Praga: ecco chi potrebbe fare il capitano

Il Milan a Praga sarà orfano di tanti veterani, motivo in più per cercare di capire chi potrà essere il capitano rossonero questa sera

Il Milan che scenderà in campo questa sera a Praga sarà orfano di tanti “veterani” e giocatori esperti, motivo in più per i tifosi rossoneri di individuare il possibile capitano nella probabile formazione scelta da Stefano Pioli.

Romagnoli, Donnarumma, Kessié, Ibrahimovic e Kjaer non saranno della partita e al loro posto scenderanno in campo giocatori con troppa poca esperienza in rossonero per indossare la fascia. Con la sempre più probabile defezione di Gabbia, che lascerà spazio a Kalulu, il principale indiziato per essere il capitano del Milan questa sera è Samu Castillejo.