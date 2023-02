Milan, con le colpe di Pioli anche gli alibi: dal mercato fallimentare al Mondiale. Le altre cause che hanno fatto sprofondare i rossoneri nella crisi

Si parla di crisi del Milan e si parla di colpe di Pioli. Le colpe però non sono tutte dell’allenatore, ma sono frutti di altri personaggi coinvolti e di altre situazioni maturate: La Gazzetta dello Sport analizza anche gli alibi di Pioli.

Parte della colpa viene imputata alla dirigenza per il mercato fatto dopo lo scudetto: dal grande acquisto di De Ketelaere, che gode più della panchina che del campo, al mancato rilancio di Origi. Il Mondiale non può non essere una concausa, soprattutto per i due giocatori che l’hanno perso ai rigori, ovvero Giroud e Theo Hernandez, che sono stati spremuti da Deschamps. Infine, si sente la mancanza di giocatori dal grande peso, tecnico e non solo: due nomi su tutti sono Ibrahimovic e Maignan.