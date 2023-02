Milan, la crisi del 2023 non trova rimedi: le colpe di Pioli. Dalla condizione atletica alle scelte tattiche, ecco cos’è imputabile al tecnico

Il Milan è in crisi e i risultati ne sono un’amara conferma. A chi imputare questa colpa se non all’allenatore, Stefano Pioli? Il tecnico è sotto accusa su diversi fronti: La Gazzetta dello Sport analizza le sue colpe effettive in questo 2023.

Imputabile al tecnico di Parma c’è sicuramente la condizione atletica: il Milan, che ha fondato la sua forza nell’intensità, ora è spento e soprattutto eccessivamente condizionato da infortuni, anche di leader tecnici ed emotivi come Maignan. Anche alcune scelte tattiche non sono state felici: dai cambi effettuati contro la Roma al cambio modulo nel derby contro l’Inter. Infine, la gestione dei giocatori: «non riesce a motivare la squadra», scrive il quotidiano rosa. Un problema difficile da risolvere se per due partite consecutive tiene fuori il giocatore più incisivo del Milan, ossia Leao.