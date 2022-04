Nasce il Milan di Alardhi: risultati al top in Europa e stadio in solitaria. Ecco il progetto di Investcorp

Alardhi, presidente di Investcorp, vuole riportare il Milan al top in Europa e non mollerà prima di esserci riuscito. A breve scadenza la chiusura dell’accordo con Elliott; a medio termine, la definizione del progetto stadio con una possibile e clamorosa novità, cioè un impianto interamente del Milan e non in condivisione con l’Inter.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport a Mayfair sono giorni frenetici, l’accordo con Elliott è in via di definizione. Non ci sono commenti ufficiali, ma filtra grande ottimismo. Le firme sono attese per la seconda metà della prossima settimana, tra giovedì e venerdì: come era trapelato nei giorni scorsi, si slitterà oltre la scadenza di fine aprile ma non ci sono rallentamenti o preoccupazioni. E l’imponente cifra di cui si parla da giorni, un miliardo e 180 milioni di euro, è confermata.

Il compito del fondo adesso è quello di riportare il club sui livelli che fino a una quindicina d’anni fa erano abituali. Il progetto è talmente ambizioso e ramificato da entusiasmare i futuri proprietari, che vedono nel club una specie di foglio bianco da riempire di colori e di nuove idee. La vittoria sul campo è considerata essenziale come la crescita economica.