Milan, ad agosto la prima amichevole da vero clima Champions, poi da lì a poco l’inizio dei campionati ed il sorteggio europeo. L’avversario del Milan sarà il Real Madrid. Come riporta Gazzetta dello sport di questa mattina, il giorno 8 agosto le due squadre si ritroveranno di fronte in un’amichevole di lusso per testare l’undici titolare che darà il via al 21/22.

ANCELOTTI- Come sappiamo, da quest’anno sulla panchina del Real ci sarà Carlo Ancelotti, la sfida invece si giocherà in Austria al Worthersee Stadium di Klagenfurt per la Athletes versus cup, gara ovviamente con finalità sociali.