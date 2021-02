Milan a Roma, tutto in 12 ore: rientreranno a Milano domenica notte

Milano-Roma-Milano nel giro di 12 ore: il fitto programma dei rossoneri per la giornata di domenica

Il calendario fitto di impegni impone un agenda senza momenti di pausa per i rossoneri che domani nella tarda mattinata partiranno in aereo da Malpensa per la volta di Roma dove la sera giocheranno all’Olimpico il big match della 24esima giornata.

Una volta terminata la gara contro i giallorossi, il Milan ripartirà per Milano alle due di notte per poi tornare nuovamente a lavoro nelle ore successive in vista del match di mercoledì contro l’Udinese.