Milan, a lavoro anche in uscita: due i probabili partenti in maniera quasi obbligata per snellire una rosa che dovrebbe poi ampliarsi. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione, in merito alle uscite.

IN ATTACCO- “In attacco- si legge- è prevista qualche altra modifica: sembra ormai destinata a concludersi la storia rossonera di Samu Castillejo. Uno dei senatori attuali: lo spagnolo, 26anni, era arrivato a Milano nell’estate del 2018, come contropartita nell’affare che aveva portato Carlos Bacca al Villarreal. Oggi- prosegue il quotidiano- dopo 108 presenze rossonere e10 gol segnati, l’avventura pare giunta al termine. Dopo il Betis Siviglia, ecco il Getafe interessato a riportarlo in Liga. Resterebbe ancora da sistemare Conti, appena rientrato dal prestito al Parma e pronto a una nuova avventura”.