Florenzi, pronte le alternative in caso di fumata nera

Florenzi, il Milan prima di tutto: intanto si tratta con la Roma per trovare una soluzione idonea al trasferimento che accontenti tutti. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione a pag. 7: “Florenzi è in pole. Vertice con la Roma al rientro da Londra”.

ALTERNATIVE- “Senza certezze sul buon esito della trattativa- si legge- il Milan tiene aperte altre strade: dal solito Dalot (Manchester United), a Dest del Barcellona e Odriozola del Real Madrid. Tutte opzioni che il club valuterebbe solo in prestito. Una formula che utilizzerebbe ancora volentieri per Nikola Vlasic, trequartista del Cska Mosca. Sia il papà che l’agente del giocatore- prosegue il quotidiano-hanno confermato la volontà di lasciare la Russia per accettare una delle proposte di club europei più ambiziosi”.