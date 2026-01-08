Milan al top in un momento del match: sono 8 gol in Serie A in quel quarto d’ora di gioco

Milan che è incisivo in un momento specifico della partita, sono ben 8 i gol segnati nel momento cruciale

Nel calcio moderno, la capacità di approcciare i momenti chiave della partita fa spesso la differenza tra una vittoria sofferta e un dominio assoluto. Nella stagione di Serie A 2025/26, il Milan si sta distinguendo per una caratteristica tattica e mentale ben precisa: la ferocia agonistica nei primi quindici minuti della ripresa. I dati parlano chiaro e incoronano la formazione meneghina come la più pericolosa del campionato al rientro dagli spogliatoi.

Un avvio di ripresa da record

Secondo le ultime rilevazioni statistiche, il Diavolo è la squadra che segna più gol nel segmento temporale che va dal 46’ al 60’. Su un totale di 28 reti realizzate finora nel torneo, ben 8 sono arrivate proprio nei primi 15 minuti del secondo tempo. Questo dato evidenzia come il club di via Aldo Rossi riesca a capitalizzare al massimo l’intervallo, rientrando sul terreno di gioco con una determinazione e una lucidità superiori a quelle degli avversari.

Il tocco di Massimiliano Allegri

Gran parte del merito di questo primato va attribuito a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, stratega esperto e profondo conoscitore delle dinamiche psicologiche del match, sembra aver trovato la chiave giusta per correggere l’assetto della squadra durante la pausa. La sua capacità di leggere l’andamento della sfida e di motivare il gruppo nel chiuso degli spogliatoi permette ai rossoneri di scendere in campo per il secondo atto con un impeto travolgente.

Sotto la sua guida, i milanisti hanno imparato a gestire i ritmi di gioco, accelerando in modo letale proprio quando gli avversari faticano a ritrovare le posizioni. Fondamentale, in questo senso, è anche il contributo di leader tecnici come Rafael Leao, l’ala portoghese dalla progressione incontenibile, o Christian Pulisic, il trequartista americano letale negli inserimenti, che spesso firmano le reti che spaccano in due la partita.

Solidità e cinismo: i segreti del Diavolo

Questa statistica non racconta solo una propensione offensiva, ma una condizione fisica invidiabile. Per mantenere una tale intensità subito dopo il break, è necessario un lavoro atletico d’eccellenza, coordinato da uno staff che mette Allegri nelle condizioni di avere giocatori sempre pronti allo scatto decisivo.

In un campionato equilibrato come quello attuale, la capacità della squadra meneghina di colpire a freddo nel secondo tempo rappresenta un’arma psicologica devastante, capace di minare le certezze di qualunque difesa. Se il percorso verso il vertice continuerà con questa costanza, il “quarto d’ora rossonero” diventerà ufficialmente il marchio di fabbrica di questa stagione.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.