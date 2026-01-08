Leao più freddo, il numero 10 del Milan tira più in porta e trova gol pesanti: i numeri

Leao questa sera sarà titolare insieme a Christian Pulisic, il portoghese vanta un’ottima media minuti giocati per gol

La vigilia di Milan-Genoa porta con sé certezze e numeri da capogiro per il reparto offensivo di via Aldo Rossi. In vista del delicato match di San Siro, l’allenatore Massimiliano Allegri — tecnico livornese plurititolato, celebre per il suo pragmatismo e per la capacità di esaltare le caratteristiche dei singoli nei momenti chiave — ha deciso di affidarsi nuovamente ai suoi uomini più in forma per trascinare la squadra verso il successo.

Pulisic, il bomber silenzioso del Diavolo

Il primo nome sulla lista dei titolari è quello di Christian Pulisic, il trequartista statunitense dotato di un’intelligenza tattica fuori dal comune e di un cinismo sotto porta che lo ha reso, numeri alla mano, il vero bomber della stagione. L’ex Chelsea si è integrato perfettamente negli schemi del Diavolo, diventando un punto di riferimento imprescindibile non solo per la qualità del gioco, ma per la sua straordinaria continuità realizzativa che sta trascinando i compagni in classifica.

La metamorfosi di Rafael Leao: efficacia da record

Tuttavia, gli occhi di tutto il popolo dei rossoneri saranno puntati soprattutto sul numero 10, Rafael Leao. L’esterno portoghese — fuoriclasse dalla falcata irresistibile e dal dribbling funambolico — sembra aver compiuto quel definitivo salto di qualità tanto atteso dalla critica. Quest’anno, il talento di Almada si è riscoperto estremamente efficace negli ultimi sedici metri, trasformandosi in una vera e propria sentenza per le difese avversarie.

I dati statistici confermano questa evoluzione: Leao viaggia alla media impressionante di un gol ogni 122 minuti giocati in campionato. La sua pericolosità non è casuale, ma figlia di una presenza costante nell’area avversaria: su 34 tiri totali scagliati verso lo specchio, ben 23 hanno centrato la porta, evidenziando una precisione realizzativa che lo colloca tra i top player del torneo.

Una sfida decisiva per i rossoneri

La combinazione tra la concretezza dell’americano e l’esplosività del portoghese rappresenta il principale grattacapo per il Genoa. I milanisti sanno che gran parte delle speranze di vittoria passano dai piedi di questo duo, capace di ribaltare l’azione in pochi secondi. In un campionato dove la differenza reti e gli scontri diretti pesano come macigni, la forma smagliante di Leao e Pulisic è la miglior notizia possibile per la squadra meneghina.

