Milan, sorridono le casse societarie: 100 milioni in arrivo grazie a questa mossa. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Come riportato da La Gazzetta dello Sport è in arrivo una grandissima notizia per il Milan. Come scritto dal quotidiano nazionale ci sarà il rinnovo fino al 2030 della sponsorizzazione con la Fly Emirates.

Quest’accordo porterà nelle casse societarie circa 30 milioni di euro per un conto complessivo di 100 milioni di euro. Grande notizia, dunque, per le casse societarie rossonere.