Miglior brand calcistico: Il Milan il più apprezzato in Italia

Il Milan il più apprezzato in Italia. Secondo lo studio “FootballIndex” pubblicato dal gruppo internazionale di analisi e ricerche di mercato YouGov, il brand rossonero è primo in Italia in una particolare categoria:

è il brand calcistico più apprezzato in Italia. L’indice prende in considerazione lo stato di salute dei brand tenendo in considerazione 6 KPI, riguardanti il percepito dei club nei seguenti ambiti: Players and Coaches, Management, Fun culture, Tradition, Attractive Football, Success. il Milan ha raggiunto uno score maggiore in ogni indicatore presente, con l’aspetto della tradizione a rappresentare il punto di forza dei rossoneri