Michieli a Sampnews24: «Serve il commissariamento della FIGC»

Michieli, importante giornalista, ha commentato il difficile momento del calcio italiano e non solo: le dichiarazioni

Maurizio Michieli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sampnews24. Questo il suo pensiero sulla Nazionale Italiana:

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La Nazionale vive un momento di crisi con pochi precedenti: eliminazione dal Mondiale, dimissioni di Gravina e un possibile scandalo VAROPOLI all’orizzonte. Quali dovrebbero essere i primi provvedimenti per riportare l’Italia ai suoi gloriosi fasti?

«Commissariare la Figc. E poi arrivare all’elezione di un presidente che non sia “compromesso” con il passato. Il programma stilato a suo tempo da Roberto Baggio per rilanciare il calcio italiano venne messo in un cassetto e sepolto lì. Una vergogna, non basta cambiare ct per ribaltare la situazione, questa è una crisi profonda e ci vorranno anni per uscirne ma non esiste la volontà di farlo perché ci sono troppi interessi personali in gioco».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI MICHIELI A SAMPNEWS24