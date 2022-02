Mertens avvisa le rivali: «So che questo gruppo è forte e cosa può fare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il Barcellona. Ecco cosa ha detto l’attaccante del Napoli:

«Non ci possiamo allenare sempre a grandi livelli, ma io so che questo gruppo è forte e cosa può fare. E’ una giornata dura, ma dobbiamo dormire tranquilli e non sbagliare con la Lazio. Dobbiamo imparare da queste partite, ci sono molti giovani che non hanno giocato tante di queste partite in carriera. Dobbiamo ripartire subito e pensare alla Lazio» .