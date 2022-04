Meret crede allo scudetto: «Non possiamo mollare»

Nonostante gli ultimi due risultati negativi, il portiere del Napoli, Alex Meret ha ammesso che l’obiettivo sia ancora lo scudetto

Intervistato da Radio Kiss Kiss, il portiere del Napoli, Alex Meret ha parlato della lotta scudetto e delle possibilità che ha la squadra di Spalletti:

«Il gol di El Shaarawy ci ha fatto malissimo. Forse stavamo soffrendo un po’, ma non avevamo rischiato troppo. Prendere un gol nel recupero è dura. L’umore deve essere per forza positivo: il discorso scudetto si è complicato, ma dobbiamo essere professionisti fino all’ultima gara. Le lacrime di Insigne non sono una resa, ma il dispiacere per i punti persi. Non possiamo mollare ora. Andremo ad Empoli con la voglia di tutte le domeniche. Abbiamo perso punti importanti con Fiorentina e Roma, ma non ci possiamo abbattere. Metteremo in campo tutte le energie che ci restano perché si può ancora sognare. Dobbiamo dare tutto per questa maglia, è importante per noi e per la città, continueremo a lottare».