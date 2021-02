Mercato svincolati, quante occasioni a giugno per il Milan

A giugno diversi giocatori di livello si svincoleranno sul mercato. Il Milan sempre attento a situazioni vantaggiose

A giugno diversi giocatori di livello si svincoleranno sul mercato. Il Milan, sempre attento a situazioni vantaggiose, è pronto a rafforzare la rosa di Stefano Pioli. Tralasciando i sogni irraggiungibili come Messi e Alaba, rimangono comunque occasioni appetibili per i rossoneri.

Per il centrocampo occhio a Wjinaldum, in uscita dal Liverpool di Jurgen Klopp. Per l’attacco c’è anche Giroud, campione del mondo con la Francia, che potrebbe garantire quantità e qualità da prima punta. Poi c’è un trio di giocatori che stuzzica la dirigenza rossonera: Jerome Boateng, Javi Martinez e Juan Mata, utili per colmare alcune lacune del gruppo.

Dalla Spagna, invece, rimbalzano alcune voci riguardanti Sergio Ramos (clicca qui).