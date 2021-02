Futuro Sergio Ramos, per i bookmakers anche il Milan in corsa

Il futuro di Sergio Ramos sarà lontano dal Real Madrid: col contratto in scadenza a giugno sono tante le possibilità per lo spagnolo

Dopo sedici anni, il futuro di Sergio Ramos potrebbe essere lontano dal Real Madrid. Col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l’ex Siviglia fa gola a tanti top club, pronti ad accaparrarsi l’esperto centrale a parametro zero.

ANCHE IL MILAN IN CORSA – Per i bookmakers anche il Milan è in corsa. L’approdo in rossonero è bancato a nove, proprio come quello alla Juve. La squadra in pole sembra comunque essere il PSG, dato a 1.80. Il futuro di Sergio Ramos potrebbe dunque essere in Francia.