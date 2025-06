Mercato Milan, martedì parte la missione per Xhaka! Spunta la contropartita che può convincere il Bayer Leverkusen

Mercato Milan, nella giornata di martedì partirà la missione Xhaka in casa rossonera: spunta Thiaw come possibile contropartita

Il calciomercato Milan ha tracciato una rotta chiara e ambiziosa per la prossima stagione, e le indiscrezioni raccolte da Daniele Longo di Calciomercato.com dipingono un quadro di grande fermento in casa rossonera. L’obiettivo primario è innegabile: riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, e per farlo la dirigenza ha deciso di puntare su un mix di classe cristallina, leadership inossidabile ed esperienza internazionale. Un vero e proprio cambio di passo per una squadra che deve ritrovare la mentalità vincente a 360 gradi, dagli allenamenti quotidiani a Milanello ai risultati concreti in campionato.

Il primo tassello di questo ambizioso progetto, secondo quanto riferito da Longo, dovrebbe essere un nome che fa sognare i tifosi di ogni latitudine: Luka Modric. Il piano è di chiudere l’affare appena il fuoriclasse croato concluderà la sua esperienza con il Real Madrid al Mondiale per Club. Un colpo da maestro, capace di iniettare nel gruppo una dose massiccia di qualità sopraffina, visione di gioco e quella calma olimpica che solo i grandi campioni possiedono. Modric, nonostante l’età, resta un faro per qualsiasi centrocampo, un vero e proprio direttore d’orchestra in grado di dettare i ritmi e illuminare la manovra.

Ma l’assalto al centrocampo non finisce qui. Parallelamente all’operazione Modric, il Milan sta lavorando a stretto giro di posta per un altro rinforzo di spessore: Granit Xhaka. La scelta di puntare forte sul capitano della nazionale svizzera ha una primogenitura eccellente: quella di Igli Tare. Il dirigente albanese, come sottolineato da Daniele Longo, conosce profondamente Xhaka, sia come giocatore che come uomo. La sua leadership riconosciuta, la sua ambizione contagiosa e la sua costante ricerca del miglioramento, anche a 32 anni, lo rendono un profilo ideale per le esigenze del Milan. Xhaka non è solo un mediano roccioso e dotato di un gran tiro, ma anche un trascinatore, un uomo capace di stimolare i compagni e alzare il livello dell’intera squadra.

Il Milan, infatti, ha una lista di 7/8 nomi per il centrocampo, ma Xhaka figura decisamente nelle primissime posizioni di questa speciale classifica. Nelle ultime ore, il club rossonero ha incassato un segnale positivo fondamentale: il gradimento del giocatore alla destinazione rossonera, emerso dai contatti continui con il suo entourage. Un aspetto cruciale che apre la strada a una vera e propria trattativa.

E proprio su questo fronte, Daniele Longo svela un dettaglio intrigante che potrebbe sbloccare l’affare: l’interesse del Bayer Leverkusen per Malick Thiaw. Il difensore tedesco piace molto al club delle “aspirine”, e questa simmetria di interessi potrebbe diventare un fattore determinante per portare la negoziazione sui giusti binari. L’ipotesi, oggi ancora un’idea, è quella di uno sconto sul cartellino di Thiaw in cambio di un lasciapassare facilitato per Xhaka.

Tra lunedì e, molto più probabilmente, martedì, il Milan sonderà il terreno con il Bayer Leverkusen. L’obiettivo è capire se il club tedesco sarà disposto ad aprire alla cessione dell’ex Arsenal e a quale prezzo. Granit Xhaka aveva firmato con il Bayer il 6 luglio 2023 per 15 milioni di euro. Questa data è centrale per avere un quadro più chiaro della situazione. Il Bayer Leverkusen ha già ceduto pezzi pregiati come Wirtz e Frimpong al Liverpool, e potrebbe decidere di prendere tempo per un altro elemento fondamentale della rosa, forte anche di un accordo con Xhaka in scadenza nel 2028. Nonostante ciò, il Milan è determinato a portare a casa il centrocampista svizzero. L’appuntamento è fissato in agenda e ora non resta che pazientare solo per qualche giorno per vedere come si evolverà questa entusiasmante trattativa che, se andasse in porto, regalerebbe al Milan un centrocampo di assoluto livello, pronto a lottare per i vertici. Le informazioni di Daniele Longo suggeriscono che il Milan è serio e determinato a tornare a fare il Milan.