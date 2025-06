Mercato Milan, Xhaka vicinissimo! Confidenza del calciatore, prossimi giorni decisivi per la chiusura

Mercato Milan, dopo Modric il prossimo colpo dei rossoneri potrebbe essere Xhaka: il calciatore ha totalmente aperto alla destinazione

Dopo la clamorosa cessione di Tijjani Reijnders, il Milan si trova in un momento cruciale per la ricerca di un nuovo centrocampista che possa rinforzare e completare la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. La partenza di Reijnders ha lasciato un vuoto significativo nel centrocampo rossonero, rendendo la scelta del sostituto una priorità assoluta per la dirigenza e lo staff tecnico.

Nelle ultime ore, diversi nomi sono stati accostati con insistenza alla formazione rossonera. Tra questi, spiccano Ardon Jashari del Club Bruges e Javi Guerra del Valencia. Entrambi sono profili interessanti, ma sembra che la vera priorità e il desiderio principale del tecnico toscano e del direttore sportivo Igli Tare sia un giocatore con maggiore esperienza e caratura internazionale.

Il nome che campeggia in cima alla lista dei desideri è quello di Granit Xhaka, attuale pilastro del Bayer Leverkusen. Il centrocampista svizzero, classe 1992, è ritenuto il profilo ideale per aggiungere leadership, visione di gioco e fisicità al centrocampo milanista. La sua capacità di impostare il gioco e la sua esperienza a livello internazionale, maturata con il Borussia Mönchengladbach, l’Arsenal e la nazionale svizzera, lo rendono un obiettivo primario per il nuovo corso del Milan.

Stando a quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Milannews24, le trattative per Xhaka sarebbero entrate nel vivo. Anche in queste ore calde del mercato, ci sarebbero stati contatti diretti e costruttivi fra le parti. La determinazione del Milan a portare il giocatore a Milano è palpabile, e sembra che anche il 32enne svizzero sia particolarmente intrigato dall’idea di vestire la prestigiosa maglia del Milan a partire dalla prossima stagione.

L’idea di un nuovo progetto in Serie A, in un club con la storia e l’ambizione del Milan, sarebbe un fattore determinante per la sua decisione. La presenza di Massimiliano Allegri, un tecnico che ha sempre apprezzato giocatori di grande personalità e qualità tattica, potrebbe essere un ulteriore incentivo per Xhaka. La sua capacità di dettare i ritmi di gioco, la sua aggressività nel recupero palla e la sua esperienza nel gestire le pressioni dei grandi palcoscenici lo renderebbero un elemento fondamentale per il centrocampo rossonero.

Il Bayer Leverkusen, dal canto suo, potrebbe non voler privarsi facilmente di un giocatore così importante per i propri equilibri. Tuttavia, la volontà del giocatore e una proposta economica adeguata potrebbero sbloccare la situazione. Il Milan è consapevole della complessità dell’operazione, ma la fiducia di Igli Tare e Massimiliano Allegri nel raggiungere l’accordo è elevata. L’arrivo di Xhaka non sarebbe solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale forte delle ambizioni del Milan per la prossima stagione, mirando a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. La società rossonera è pronta a fare sul serio per assicurarsi il profilo desiderato e rafforzare ulteriormente la propria rosa.