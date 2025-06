Mercato Milan, il Diavolo accelera per Xhaka! Allegri approva, piace per questo motivo. Ultime

Mercato Milan, i rossoneri accelerano per Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen: ad Allegri piace per la sua esperienza

Questa mattina, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha acceso i riflettori sul futuro centrocampo del Milan, delineando gli obiettivi primari per la nuova stagione. Se da un lato l’arrivo di Luka Modric, atteso dopo il Mondiale per Club, è ormai dato per certo e promette di aggiungere un tocco di carisma e leadership innegabili, la “rosea” punta l’attenzione su un nome che potrebbe rappresentare la vera ossatura della mediana rossonera: Granit Xhaka.

Il capitano della Nazionale svizzera, attualmente in forza al Bayer Leverkusen, emerge come il profilo di esperienza e solidità che il calciomercato Milan sta cercando. La Gazzetta dello Sport sottolinea come l’interesse per Xhaka non sia una semplice speculazione, ma un obiettivo concreto su cui la dirigenza di via Aldo Rossi sta lavorando con ottimismo. Il centrocampista classe 1992, infatti, rappresenterebbe un innesto di assoluta qualità e, soprattutto, di equilibrio in mezzo al campo, caratteristiche che il tecnico rossonero ricerca per dare maggiore stabilità alla squadra.

Il percorso per portare Xhaka a Milano non è semplice, data la presenza di un contratto in essere con il Bayer Leverkusen fino al 2028. Tuttavia, la Gazzetta dello Sport evidenzia che il giocatore stesso avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento in rossonero, un segnale che alimenta le speranze del Milan. La trattativa si concentrerà quindi sull’accordo tra i due club, con la dirigenza milanista impegnata a trovare la formula giusta per convincere i tedeschi a liberare il loro capitano.

L’eventuale arrivo di Xhaka si inserirebbe perfettamente in una strategia che, secondo la Gazzetta, potrebbe orientarsi verso l’acquisizione di giocatori esperti e già affermati, in una sorta di “linea Modric”. Questo approccio andrebbe a bilanciare la ricerca di giovani talenti su cui il Milan ha spesso puntato in passato, come dimostrato dall’ingaggio di Reijnders. L’esperienza di Xhaka, con le sue oltre 100 presenze in Nazionale e una lunga carriera ai massimi livelli tra Arsenal e Bundesliga, offrirebbe al Milan un punto di riferimento solido e una garanzia di rendimento immediato.

La Gazzetta dello Sport conclude il suo approfondimento su Xhaka sottolineando come la sua presenza garantirebbe non solo un elevato tasso tecnico, ma anche una forte personalità e leadership in campo, elementi fondamentali per una squadra che punta a competere su più fronti. L’ottimismo che filtra da via Aldo Rossi fa ben sperare i tifosi rossoneri, che vedono in Granit Xhaka il nome giusto per rafforzare la mediana e dare un’ulteriore spinta alle ambizioni del Milan. Resta da vedere come si evolveranno le trattative, ma la pista che porta allo svizzero è indubbiamente una delle più concrete e promettenti sul taccuino della dirigenza milanista.