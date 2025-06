Calciomercato Milan, Xhaka nome caldissimo! Tare accelera, piace per un motivo

Calciomercato Milan, Granit Xhaka è un nome caldissimo per il centrocampo della prossima stagione: Allegri e Tare in pressing

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia rovente per il Milan, con i rossoneri impegnati a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi caldi che circolano con insistenza per il centrocampo, uno in particolare sembra attirare l’attenzione dei dirigenti milanisti: Granit Xhaka del Bayer Leverkusen.

Le informazioni, riportate da Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, delineano uno scenario interessante per il futuro del reparto mediano rossonero.