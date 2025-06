Mercato Milan, rossoneri scatenati! Granit Xhaka nel mirino per un centrocampo da sogno. La rivelazione di Moretto accende i tifosi!

Mercato Milan, il club rossonero è pronto ad avanzare nelle trattative per Granit Xhaka! Settimana decisiva per trovare l’accordo

Il calciomercato Milan non si ferma, e dopo una stagione ricca di alti e bassi, la dirigenza rossonera sembra intenzionata a mettere a segno colpi di mercato in grado di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il nome che sta infiammando le fantasie dei tifosi e animando le discussioni negli ambienti calcistici è quello di Granit Xhaka, il roccioso centrocampista svizzero attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Le notizie che arrivano da Casa Milan sono sempre più concrete e incoraggianti, delineando uno scenario in cui l’arrivo di Xhaka in rossonero non è più solo un’ipotesi, ma una realtà sempre più tangibile.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal nostro esperto di mercato, Matteo Moretto, il dialogo tra il Milan e l’entourage di Granit Xhaka è diventato costante e fruttuoso. Le conversazioni con l’agente del calciatore, infatti, avrebbero rivelato una totale apertura da parte del centrocampista verso la destinazione Milan. Un segnale estremamente positivo che dimostra la volontà di Xhaka di sposare il progetto rossonero, affascinato dalla storia del club e dalla possibilità di giocare in un campionato altamente competitivo come la Serie A. L’esperienza e la leadership del giocatore, d’altronde, sarebbero un innesto fondamentale per la mediana di Stefano Pioli, fornendo quella solidità e qualità che in alcuni momenti è venuta a mancare.

La prossima settimana si preannuncia, dunque, decisiva per le sorti di questa trattativa. Sono in programma nuovi contatti, non solo con l’agente del calciatore, ma anche direttamente con il Bayer Leverkusen. L’obiettivo del Milan è impostare concretamente il trasferimento, discutendo le cifre, le modalità di pagamento e tutti i dettagli che porteranno alla firma del contratto. La dirigenza rossonera è consapevole che il Bayer Leverkusen non si priverà facilmente di uno dei suoi elementi chiave, ma la ferma volontà del giocatore e l’abilità negoziale del Milan potrebbero fare la differenza. Si parla di una valutazione che si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, una cifra importante ma ritenuta sostenibile per un giocatore del calibro di Xhaka, la cui esperienza internazionale e la capacità di dettare i tempi a centrocampo sarebbero un valore aggiunto inestimabile.

L’arrivo di Xhaka, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un segnale forte al campionato e ai tifosi. Un innesto di tale spessore rafforzerebbe un reparto che ha bisogno di nuovi stimoli e alternative di alto livello. La sua capacità di giocare sia come mediano difensivo che come centrocampista centrale garantirebbe a Pioli una maggiore flessibilità tattica. Inoltre, la sua grinta e il suo carattere da leader sarebbero un esempio per i compagni più giovani, contribuendo a creare un ambiente vincente all’interno dello spogliatoio. I tifosi milanisti possono iniziare a sognare: l’estate del Milan si preannuncia bollente, e Granit Xhaka potrebbe essere solo il primo tassello di una campagna acquisti ambiziosa e ricca di sorprese. La fonte Moretto ci assicura che il club è seriamente intenzionato a chiudere l’affare, e le prossime ore saranno cruciali per definire il futuro di questo talentuoso centrocampista.