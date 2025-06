Mercato Milan, il Bayer Leverkusen avvisa Tare! Prima offerta rifiutata, serve questo rilancio per la fumata bianca

Mercato Milan, i rossoneri hanno avanzato una prima proposta da 8 milioni di euro per Xhaka: no del Bayer Leverkusen

Il Milan si sta muovendo con decisione sul mercato per rinforzare un centrocampo che, nelle intenzioni della dirigenza rossonera, dovrà combinare qualità, esperienza e visione di gioco. Con l’arrivo a parametro zero di un fuoriclasse del calibro di Luka Modric già definito da giorni, il direttore sportivo Igli Tare non ha intenzione di fermarsi e punta a un altro nome di spicco per completare la mediana: Granit Xhaka. L’obiettivo è chiaro: fornire ad Allegri un reparto in grado di dettare i ritmi, recuperare palloni e impostare l’azione con grande efficacia.

Secondo quanto riportato questa mattina dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il Diavolo avrebbe già trovato un’intesa di massima con il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen. Un passo fondamentale, che testimonia la volontà del giocatore di vestire la gloriosa maglia rossonera e intraprendere una nuova avventura in Serie A. L’accordo con il giocatore è spesso il primo, cruciale tassello in trattative di questo calibro, aprendo la strada al confronto tra i club.

Tuttavia, la strada per portare Xhaka a Milanello non è priva di ostacoli. La principale difficoltà risiede ora nel dover abbattere la resistenza della squadra tedesca. Il Bayer Leverkusen, infatti, si oppone fermamente alla proposta da 8 milioni di euro avanzata dal club di via Aldo Rossi. Una cifra che, a quanto pare, non soddisfa le richieste delle “Aspirine”, che considerano Xhaka un elemento cardine del loro progetto tecnico.

A conferma di questa ferma posizione, il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili a Kicker nelle scorse ore: “Non c’è stata e non c’è alcuna trattativa con il Milan per Granit Xhaka, né ci sono idee di venderlo da parte nostra. Granit è un giocatore molto importante per noi“. Parole che suonano come un chiaro messaggio al calciomercato Milan, sottolineando l’importanza del giocatore per la formazione tedesca e la loro intenzione di trattenerlo a tutti i costi. Questo tipo di dichiarazioni pubbliche sono comuni nel calcio mercato e spesso precedono lunghe negoziazioni dietro le quinte.

Nonostante le dichiarazioni di facciata e la ferma opposizione del Bayer Leverkusen, il Milan è noto per la sua tenacia nelle trattative e Igli Tare cercherà sicuramente la chiave giusta per sbloccare la situazione. L’idea di affiancare l’esperienza e la leadership di Modric alla fisicità e alla visione di Xhaka è un sogno che i tifosi rossoneri coltivano, e la dirigenza farà di tutto per realizzarlo. L’eventuale arrivo di Xhaka non solo innalzerebbe il livello tecnico del centrocampo, ma garantirebbe anche quella duttilità tattica tanto apprezzata dagli allenatori moderni.

Il Milan è determinato a costruire una squadra altamente competitiva per la prossima stagione, capace di lottare per i massimi traguardi in Italia e in Europa. Le mosse sul mercato, con l’innesto di giocatori di calibro internazionale, testimoniano questa ambizione. Sarà interessante vedere come evolverà la trattativa per Granit Xhaka e se il Milan riuscirà a superare la resistenza del Bayer Leverkusen per regalare ai propri tifosi un altro colpo da novanta. La sessione estiva di calciomercato si preannuncia più che mai entusiasmante per i colori rossoneri.