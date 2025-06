Xhaka Milan, il DS del Bayer Leverkusen ribalta clamorosamente la situazione: «Nego ogni trattativa!». Ultimissime notizie sui rossoneri

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha spento sul nascere le voci che vedevano Granit Xhaka nel mirino del Milan. Con una dichiarazione secca rilasciata a Kicker, Rolfes ha categoricamente smentito qualsiasi tipo di trattativa, presente o passata, tra il club tedesco e quello rossonero per il centrocampista svizzero.

“Non ci sono state e non ci sono trattative con il Milan per Xhaka, né abbiamo in mente alcun compenso”, ha affermato Rolfes, tagliando corto su ogni speculazione. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni e rafforzano la posizione del Bayer Leverkusen, che considera Xhaka un pilastro fondamentale della propria rosa.

L’arrivo di Xhaka al Bayer Leverkusen la scorsa estate si è rivelato un successo clamoroso. La dichiarazione di Rolfes sottolinea quindi l’importanza strategica di Xhaka per il progetto del Bayer Leverkusen. Il club non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi elementi chiave.