Mercato Milan, Allegri lo vuole a tutti i costi a Milanello! Cartellino e ingaggio, Tare ha un piano preciso

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vuole a tutti i costi Dusan Vlahovic per l’attacco della prossima stagione: i dettagli

La Serie A potrebbe essere teatro di un clamoroso trasferimento nell’ormai imminente sessione di mercato estiva. Dusan Vlahovic, attaccante di punta della Juventus, è al centro di intense speculazioni che lo vedono possibile partente, con il calciomercato Milan in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni. L’indiscrezione, riportata con enfasi da Tuttosport, suggerisce che l’operazione potrebbe rivelarsi un vero affare per i rossoneri, complice una valutazione sorprendentemente contenuta da parte della Vecchia Signora.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la Juventus si accontenterebbe di circa 30 milioni di euro per lasciare partire il centravanti serbo. Una cifra che, considerando il valore potenziale e le indubbie qualità di Vlahovic, viene definita come estremamente vantaggiosa per un club come il Milan, sempre attento alle opportunità di mercato. La spinta decisiva per questa possibile operazione arriverebbe, incredibilmente, proprio da Massimiliano Allegri, l’attuale tecnico della Juventus. Allegri, pur avendo Vlahovic nella sua rosa, sarebbe convinto che il suo trasferimento al Milan, a queste condizioni, rappresenterebbe un affare irrinunciabile per il club di Via Aldo Rossi. Questa particolare prospettiva da parte dell’allenatore juventino aggiunge un ulteriore strato di complessità e intrigo alla vicenda, alimentando le fantasie dei tifosi di entrambe le squadre.

Il vero nodo della trattativa, come spesso accade nel calcio moderno, risiede nell’ingaggio del giocatore. Dusan Vlahovic percepisce attualmente uno stipendio importante, e questo è un aspetto che, sempre secondo Tuttosport, starebbe frenando parzialmente la dirigenza milanista, in particolare il responsabile dell’area tecnica, Igni Tare. Le politiche salariali del Milan sono notoriamente prudenti, e il club si sarebbe posto un limite massimo di circa 6 milioni di euro all’anno per il nuovo acquisto. Questa soglia, pur essendo significativa, potrebbe non essere sufficiente a soddisfare le richieste economiche del calciatore, rendendo la trattativa più complessa di quanto la sola cifra del cartellino possa far pensare.

Nonostante l’ostacolo legato all’ingaggio, il Milan starebbe esercitando un pressing costante sul giocatore e sul suo entourage. La volontà di rafforzare il reparto offensivo è chiara, e Vlahovic, con la sua fisicità, la sua capacità realizzativa e la sua giovane età, rappresenterebbe un innesto di altissimo livello. La determinazione del Milan nel voler portare a termine l’operazione è palpabile, e i colloqui tra le parti si starebbero intensificando, lasciando presagire sviluppi imminenti.

La potenziale cessione di Vlahovic da parte della Juventus, a fronte di un’offerta relativamente bassa, suggerisce che il club bianconero potrebbe essere aperto a sacrifici per ristrutturare il proprio bilancio o per finanziare altri acquisti mirati. Il mercato estivo si preannuncia estremamente dinamico, e l’affare Vlahovic-Milan, se dovesse concretizzarsi, sarebbe senza dubbio uno dei colpi più risonanti della sessione, con Tuttosport in prima linea nel fornire aggiornamenti costanti su questa che si annuncia come una delle telenovele principali dell’estate calcistica.