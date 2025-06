Calciomercato Milan, svolta Vlahovic! Il serbo ha un desiderio preciso, i rossoneri prendono nota

Calciomercato Milan, arriva la svolta per Dusan Vlahovic: l’attaccante non vuole rinnovare con la Juve e sogna i rossoneri

Le recenti indiscrezioni lanciate da Monica Colombo sul Corriere stanno scuotendo il panorama calcistico italiano, delineando un quadro in cui il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra sempre più incerto, non tanto per un forte interesse del calciomercato Milan, quanto per un desiderio personale del centravanti serbo. La tesi della giornalista è chiara e piuttosto provocatoria: sarebbe più un “auspicio di Vlahovic” che un concreto “interesse del Milan” a spingere per un ricongiungimento delle sorti del serbo con quelle di Massimiliano Allegri, qualora l’allenatore tornasse in auge in un nuovo contesto.

L’elemento chiave di questa narrazione è la presunta volontà di Vlahovic di non prolungare l’accordo con la Juventus, attualmente in scadenza nel 2026. Questo dettaglio è cruciale, poiché apre scenari di mercato che la Juventus difficilmente potrebbe ignorare. Non voler rinnovare un contratto a due anni dalla scadenza mette il club in una posizione scomoda, rischiando di perdere un asset di grande valore a parametro zero in futuro. Per questo motivo, la possibilità di una cessione anticipata diventa un’opzione concreta e quasi obbligata per la dirigenza bianconera, qualora il giocatore non cambiasse idea.