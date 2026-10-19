Clamoroso dall’Arabia, RedBird vuole l’Al-Nassr: sul piatto 267 milioni e c’è anche la mossa di CR7

Gerry Cardinale punta al 70% del club di Riad oppresso dai debiti: svolta societaria all’orizzonte

RedBird di Gerry Cardinale sarebbe pronta a investire ancora nel calcio. Questa è la notizia che arriva dall’Arabia Saudita e che viene riportata questa sera dalla Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, infatti, il manager americano starebbe pensando di rilevare il 70% del club in cui gioca Cristiano Ronaldo, oltre che altri grandi ex campioni passati dal calcio europeo. Per la partecipata il fondo statunitense, proprietario di maggioranza del Milan, pagherebbe circa 267 milioni di dollari (equivalenti a 1 miliardo di riyal, moneta corrente in Arabia).

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L’Al-Nassr, come spiega la Gazzetta, si trova in una situazione di indebitamento molto importante. Per il club ci sarebbero da ripianare circa 800 milioni di riyal (circa 213 milioni di dollari) e per questo PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, che detiene il club al 75%, sta cercando di coinvolgere società presenti nel proprio portafoglio per cercare di estinguere questo buco finanziario. Questo aiuterebbe la cessione al fondo RedBird di Gerry Cardinale. Tra gli altri investitori si ipotizza che anche lo stesso Cristiano Ronaldo potrebbe comprare fino al 20% delle quote societarie. Un’operazione che, secondo la rosea, andrebbe a rafforzare i rapporti tra Cardinale e CR7, icona globale del calcio.

Un’alleanza strategica tra Cardinale e Cristiano Ronaldo

Un’asse economico di livello mondiale che unirebbe la visione di business di RedBird con la stella lusitana, pronta a fare il suo ingresso ufficiale nei quadri proprietari dell’Al-Nassr.