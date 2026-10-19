Marchegiani sulla crescita del Milan: «Squadra in crescita, Amorim sta trovando le posizioni giuste»

Marchegiani, l’analisi dell’ex portiere a Sky Sport 24 dopo il successo del Milan per 3-2 sull’Atalanta di Sarri

L’ex portiere Luca Marchegiani, oggi opinionista di lungo corso, durante il post-partita di Milan-Atalanta 3-2 è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per commentare la prestazione della squadra rossonera e in generale il momento di forma della formazione allenata dal tecnico Ruben Amorim. Questo il suo pensiero: «Il Milan sembra una squadra in crescita. Secondo me sta però trovando, oltre che i risultati, anche le posizioni giuste agli uomini in campo. Questo sistema che è a tre o a quattro a seconda se ha palla o non ha palla sta dando delle soluzioni».

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Continua Luca Marchegiani sull’analisi delle evoluzioni tattiche del Milan di Ruben Amorim: «Gli esterni funzionano, perché anche Moreira stasera, anche se a sprazzi, è comunque un giocatore di livello. Sono mancati secondo me un po’ quelli che sono entrati nel momento in cui dovevano tenere alto il ritmo, no? Si è un po’ abbassato il ritmo e questo ha un po’ complicato una partita che l’Atalanta poi è stata brava a reindirizzare dopo un primo tempo non buono».

La fluidità tattica come chiave del nuovo corso rossonero

L’analisi dell’opinionista mette in luce l’evoluzione dell’impianto di gioco di Amorim, capace di alternare le fasi di possesso e non possesso pur evidenziando la necessità di un impatto migliore da parte delle riserve a gara in corso