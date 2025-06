Calciomercato Milan, non tramonta la pista Dusan Vlahovic: Max Allegri sponsor numero 1. Tutti i dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Mentre Mateo Retegui continua a essere il primo obiettivo del Milan per l’attacco, come riportato da Sky Sport, resta viva anche una suggestione affascinante: quella di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, in forza alla Juventus, rappresenta un profilo di altissimo livello che stuzzica l’interesse del club rossonero, soprattutto in virtù del suo status di “numero 9” di spessore internazionale.

L’idea di portare Vlahovic a San Siro, pur essendo accattivante, si scontra però con un ostacolo non di poco conto: l’ingaggio elevato del giocatore. Il contratto che lega Vlahovic alla Juventus prevede cifre importanti, decisamente alte per le attuali politiche economiche del Milan. Sky Sport sottolinea come questo aspetto complichi notevolmente ogni discorso tra le due società, rendendo la trattativa estremamente difficile se non quasi proibitiva.

La Juventus, dal canto suo, sembrerebbe anche disposta a valutare una cessione di Vlahovic, soprattutto in caso di offerte consistenti che permettano di fare cassa. Tuttavia, il Milan, pur apprezzando le qualità del serbo e la sua capacità di incidere in zona gol, non intende alterare i propri parametri finanziari.

Se da un lato la pista Retegui sembra più concreta e percorribile, con contatti già avviati e una valutazione più in linea con le possibilità rossonere, la suggestione Vlahovic rimane sullo sfondo, un desiderio che potrebbe concretizzarsi solo in caso di una drastica riduzione delle pretese economiche del giocatore o di una formula di trasferimento particolarmente vantaggiosa per il Milan. Al momento, l’ingaggio del serbo appare come un muro quasi invalicabile per il club di Via Aldo Rossi.