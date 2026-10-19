Trevisani su Milan Atalanta: «Sembravano due partite diverse, ma i rossoneri hanno qualità superiori»

Il commento di Riccardo Trevisani a Pressing dopo il successo per 3-2 dei rossoneri sugli uomini di Maurizio Sarri

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l’Atalanta: «Il Milan ha fatto 21 minuti finali esattamente come i 90 della Juve: è stato incredibile, sembrava di aver visto due partite diverse! Però la partita ha avuto veramente un finale da brividi, rischiavamo di vanificare un’ora bellissima».

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Il giornalista ha poi proseguito la sua analisi, soffermandosi sulla qualità della rosa e su alcune scelte di formazione nel corso del match: «Nel Milan, oltre Maignan, Modric, Rabiot, c’è un centravanti molto superiore a quelli della Juve, Mario Gila dietro che ha aiutato la difesa a fare il salto di qualità, e l’allenatore che ci sta mettendo molto del suo. Io una cosa che non ho capito ieri è perché non sia entrato Cisse dopo quei 60 minuti da favola a Salisburgo. Cioè, è entrato Loftus-Cheek che giocava praticamente per gli avversari… forse avrei messo uno che aveva appena fatto una tripletta!».