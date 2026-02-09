Mercato Milan, Tare insiste per Vlahovic: nuovi contatti con l’agente dell’attaccante. Ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, Tare punta ancora su Dusan Vlahovic: contatti con l’agente del giocatore. Ecco tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan si infiamma attorno al nome di Dusan Vlahovic. Il direttore sportivo Igli Tare ha riallacciato i contatti con l’agente del calciatore, Darko Ristic, nel tentativo di portare l’attaccante serbo alla corte di Massimiliano Allegri. Nonostante il giocatore veda di buon occhio il trasferimento, considerando l’Italia la sua seconda patria, la trattativa ha subito un brusco rallentamento a causa della distanza tra domanda e offerta economica.

Mercato Milan, la richiesta a doppia cifra

Il punto di rottura attuale riguarda le cifre del contratto. Il club di Via Aldo Rossi ha messo sul piatto un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione, una proposta che però non soddisfa le ambizioni del centravanti. Sul taccuino di Ristic, infatti, la priorità è un ingaggio molto più pesante: «Il quadriennale da 6 milioni di euro annui che il club rossonero gli ha avanzato non convince né il serbo né i suoi rappresentanti, che puntano ad un’offerta a doppia cifra».

Senza un passo incontro da parte della dirigenza, l’operazione rischia di scivolare verso la fine della stagione. Se non si troverà un’intesa a stretto giro, il discorso verrà congelato per i prossimi mesi: «L’ipotesi Vlahovic potrebbe tornare attuale solo a maggio, restando però sempre vincolata ai parametri della dirigenza rossonera». Allegri resta in attesa di capire se potrà contare sul numero 9 per la prossima stagione, mentre il Milan continua a monitorare anche la pista che porta al giovane talento Andrej Kostic, anch’egli assistito da Ristic.