Mercato Milan, notizia inaspettata su Vlahovic! Richiesta incredibile alla Juve, Tare in agguato

Mercato Milan, arriva l’inaspettata notizia su Dusan Vlahovic: l’attaccante ha chiesto la risoluzione del contratto alla Juve

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più incerto, e le recenti indiscrezioni lanciate da Tuttosport gettano un’ombra lunga sulla sua permanenza a Torino. L’agente del talentuoso attaccante serbo, infatti, si è recato presso la sede bianconera per discutere ogni possibile scenario, inclusa la clamorosa risoluzione consensuale del contratto con un anno di anticipo. Questa notizia, che ha scosso l’ambiente juventino, apre scenari interessanti e, soprattutto, riaccende le speranze di diversi club, tra cui il Milan, che osserva la situazione con grande interesse e attenzione.

La possibilità che Vlahovic possa liberarsi dalla Juventus in anticipo, seppur a fronte di una lauta buonuscita, rappresenta un’opportunità ghiotta per le squadre alla ricerca di un attaccante di spessore. La Juventus, dal canto suo, starebbe valutando attentamente questa opzione, probabilmente per alleggerire il monte ingaggi e per reinvestire su altri profili che meglio si adattino ai piani tecnici futuri. La stagione di Vlahovic è stata, a tratti, al di sotto delle aspettative per un giocatore del suo calibro e del suo costo, e questo potrebbe aver spinto entrambe le parti a considerare soluzioni alternative.

Ed è qui che entra in gioco il calciomercato Milan. Il club rossonero, da tempo alla ricerca di un centravanti che possa garantire un elevato numero di gol e che si integri perfettamente nel sistema di gioco di Stefano Pioli, vede in Vlahovic un profilo ideale. Le sue caratteristiche fisiche, la sua potenza nel tiro, la sua capacità di tenere palla e la sua presenza in area di rigore lo renderebbero un’arma micidiale per l’attacco rossonero. L’interesse del Milan per il giocatore non è una novità assoluta; già in passato il suo nome era stato accostato ai colori rossoneri, ma le richieste economiche della Fiorentina prima e della Juventus poi avevano reso impossibile qualsiasi trattativa.

Ora, con l’opzione della risoluzione contrattuale, il quadro cambia radicalmente. Il Milan potrebbe ritrovarsi a trattare direttamente con il giocatore e il suo entourage, offrendo un contratto vantaggioso e un ruolo da protagonista assoluto nel progetto tecnico. La dirigenza rossonera, guidata da Furlani, Tare e Moncada, è sempre molto attenta alle opportunità di mercato e l’eventuale svincolo di un giocatore del calibro di Vlahovic rappresenterebbe un’occasione da non lasciarsi sfuggire. L’investimento su Vlahovic, seppur importante, verrebbe mitigato dalla mancata spesa per il cartellino, permettendo al Milan di concentrarsi sull’ingaggio e su una potenziale buonuscita per il giocatore.

Inoltre, l’arrivo di un attaccante del suo calibro darebbe un segnale forte alle ambizioni del Milan, che punta a consolidare la sua posizione tra le big d’Italia e d’Europa. La sua presenza garantirebbe non solo gol, ma anche un punto di riferimento offensivo di primissimo livello, in grado di liberare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti e di creare superiorità numerica in fase offensiva.

La situazione è in piena evoluzione e i prossimi giorni saranno cruciali per capire quale sarà il destino di Dusan Vlahovic. Una cosa è certa: se la risoluzione contrattuale con la Juventus dovesse concretizzarsi, il Milan si farà trovare pronto a sferrare l’assalto finale, nella speranza di portare a Milano uno dei centravanti più promettenti del panorama calcistico internazionale. L’estate di mercato si preannuncia caldissima, e il nome di Vlahovic è destinato a essere uno dei più discussi e ambiti. La fonte Tuttosport ha acceso la miccia, e ora tutti gli occhi sono puntati su Torino e su Milano.