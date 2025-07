Calciomercato Milan, aneddoto su Vlahovic: dialoghi in corso, può arrivare se... Ultimissime

Calciomercato Milan, c’è l’aneddoto su Vlahovic: dialoghi già impostati con il club rossonero, può arrivare a fine agosto

Dusan Vlahovic è senza dubbio uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato Milan. La sua situazione è stata oggetto di discussione a lungo, e continua a tenere banco. A fare chiarezza (o almeno a provare a farlo) è stato il noto giornalista Paolo Paganini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel pomeriggio di “Maracanà”. Le sue parole hanno gettato nuova luce sul futuro dell’attaccante serbo e sulle dinamiche che stanno influenzando il mercato dei grandi club italiani.

Secondo Paganini, la presenza di giocatori come Vlahovic, Hakan Calhanoglu e Victor Osimhen sta condizionando pesantemente le strategie delle big di Serie A. “I grandi club sono condizionati pesantemente da Vlahovic, Calhanoglu e Osimhen, che rallentano le operazioni in entrata”, ha affermato Paganini, sottolineando come la loro permanenza o meno in squadra sia un nodo cruciale per le direzioni sportive.

Ma concentriamoci su Vlahovic. Il giornalista ha rivelato un retroscena significativo: “Vlahovic, col suo entourage, ha già in testa e ha già parlato con il Milan, che sta tergiversando”. Questa indiscrezione è di quelle che fanno rumore, confermando le voci di un forte interesse da parte dei rossoneri per il centravanti. Tuttavia, la prudenza del Milan sembra indicare una trattativa complessa, forse legata alle richieste economiche elevate della Juventus o alle condizioni del giocatore stesso. Paganini prevede che la situazione si sbloccherà solo in extremis: “Credo che la soluzione si troverà negli ultimi giorni di mercato“. Questo suggerisce che potremmo assistere a un vero e proprio braccio di ferro fino alla chiusura della finestra di trasferimenti.

L’atteggiamento di Vlahovic è un altro elemento chiave, secondo Paganini, che non usa mezzi termini: “L’atteggiamento di Vlahovic lo abbiamo visto. Lui vuole rompere con la Juve“. Questa dichiarazione è forte e chiara, e dipinge un quadro di un giocatore determinato a cambiare aria. Una rottura del genere, se confermata, potrebbe avere ripercussioni significative non solo sul fronte sportivo ma anche su quello economico per la Vecchia Signora.

E se Vlahovic alla fine dovesse trovare una nuova squadra, cosa succederebbe con l’altro grande obiettivo della Juventus, Victor Osimhen? Paganini è scettico su questa possibilità: “È vero, ma alla fine la Juve deve pagare 12 milioni netti“. L’onere economico dell’ingaggio di Osimhen, unito all’investimento per il cartellino, renderebbe l’operazione quasi proibitiva in caso di addio di Vlahovic. La priorità, per la Juventus, rimane la gestione della situazione attuale: “Hai perso un giocatore ormai, e il giocatore potrebbe creare problemi nel gruppo. Per questo il discorso Vlahovic è prioritario“. Le parole di Paganini evidenziano come la permanenza di un giocatore scontento possa destabilizzare lo spogliatoio, un rischio che la Juventus non può permettersi di correre.

In conclusione, il futuro di Dusan Vlahovic è un rompicapo che coinvolge diverse squadre e dinamiche. Le sue presunte mire sul Milan, l’atteggiamento risoluto nel voler lasciare Torino e l’impatto sulle strategie di mercato della Juventus lo rendono uno degli uomini più attesi di questa estate. Come suggerito da Paolo Paganini, non ci resta che attendere gli ultimi giorni di mercato per capire dove si dirigerà il talentuoso attaccante serbo e quali saranno le ripercussioni sul panorama calcistico italiano. La Juventus è a un bivio: rischiare di tenere un giocatore scontento o trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti, liberando al contempo risorse preziose per le operazioni in entrata.