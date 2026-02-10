Mercato Milan, Romano parla così di Vlahovic: «Opportunità evidente per i rossoneri. Non ha ancora firmato per nessuno, ma…»

Mercato Milan, Romano svela nuovi dettagli sull’interesse per Vlahovic. Sulla volontà di Nkunku, invece, dice questo…

Attraverso il consueto aggiornamento sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulle ultime dinamiche di mercato in casa Milan. Al centro del discorso la posizione di Christopher Nkunku, finito spesso nel mirino dei rumors durante la sessione invernale, ma anche importanti novità riguardanti le casse societarie e i possibili colpi per l’attacco della prossima stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Il giornalista ha smentito categoricamente ogni voce di addio per il fantasista francese: «Nkunku non ha mai minimamente avuto intenzione di lasciare il Milan. Mai avuto alcun tipo di pensiero di andare via, né quando si è fatto avanti il Fenerbahce né quando si è scritto di altre squadre». Romano ha sottolineato come il giocatore sia rimasto indispettito dai troppi accostamenti: «Nkunku ha voglia di Milan, di giocarsi le sue opportunità in rossonero. Poi da qui all’estate sarà un’altra storia».

Mercato Milan, addio Jimenez: incasso importante per il Diavolo

Sul fronte delle uscite, il Milan ha ufficializzato un’operazione che porta nelle casse del club una cifra significativa, frutto della crescita di uno dei giovani più interessanti passati da Milanello.

Il terzino spagnolo saluta definitivamente la Serie A per approdare in Premier League: «Tutti documenti ratificati per Alex Jimenez. Diventa a titolo definitivo un nuovo giocatore del Bournemouth: 19 milioni di euro la cifra». Romano ha poi aggiunto che l’operazione prevede un incasso condiviso: «Il Real Madrid mantiene il 50% di quest’operazione, il resto andrà al Milan. Ci sono anche dei bonus superiori ai 3 milioni di euro».

Mercato Milan, l’opportunità Vlahovic e lo stallo con la Juventus

Infine, un focus sull’attacco del futuro. Il nome di Dusan Vlahovic resta caldissimo, dato che il suo rapporto con la Juventus è attualmente in una fase di totale incertezza, aprendo scenari interessanti per la dirigenza rossonera.

Romano conferma lo stand-by tra il serbo e i bianconeri di Spalletti: «Vlahovic non ha firmato con nessuno. Ha tante possibilità, con il rinnovo con la Juventus che resta un discorso in totale stand-by». Il Milan osserva con attenzione: «È un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan… è un’opportunità evidente di mercato non dovesse rinnovare con la Juventus». Sull’attaccante ci sono anche Barcellona e Bayern Monaco, ma la pista rossonera potrebbe riscaldarsi qualora non arrivasse la fumata bianca per il prolungamento a Torino.