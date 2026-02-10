Vlahovic Milan, nella corsa al serbo irrompe il Barcellona? L’indiscrezione indirizza il futuro dell’attaccante della Juve

Vlahovic Milan, Allegri continua a sognare l’attaccante serbo ma l’indiscrezione sul futuro del classe 2000 è una sentenza: c’è il Barcellona

Il futuro dell’attacco del Milan passa inevitabilmente per le corsie dell’infermeria di Torino, dove Dusan Vlahovic sta combattendo la sua battaglia più dura per tornare protagonista. Il centravanti serbo, ai box da fine novembre per una lesione di alto grado all’adduttore, resta il “chiodo fisso” di Massimiliano Allegri, che lo ha individuato come l’erede ideale per guidare il reparto offensivo nella stagione 2026/27.

Vlahovic Milan, il report: il piano di rientro di Dusan

A fare chiarezza sulle condizioni della stella serba è intervenuto a Tuttosport una figura che lo conosce nel profondo: Dusan Ilic, preparatore della nazionale serba e suo storico coach personale. Ecco i punti chiave del suo recupero:

Obiettivo Marzo: Ilic non ha dubbi: «Credo che a inizio marzo lo rivedremo in campo. E pure alle vecchie abitudini: segnare e distruggere le reti avversarie». Una previsione che coincide con i desideri del Milan, che vuole monitorarne la tenuta fisica prima di affondare il colpo estivo.

Il Segreto del Recupero: L'iter riabilitativo ha richiesto cure specifiche e, soprattutto, un clima favorevole: «Aveva bisogno di luoghi caldi per velocizzare il percorso. Il fattore climatico è determinante». Una battuta che ha scatenato i tifosi rossoneri, già pronti a offrirgli il "calore" di San Siro.

Struttura da Sogno: Nonostante il lungo stop, Ilic rassicura sulla tenuta dell'attaccante: «Ha una struttura fisica da sogno, persino in queste condizioni. Gli servirà per tornare subito al top. Per me andrà al Barcellona».

La strategia di Allegri e Tare

Il Milan osserva con estrema attenzione. Il rapporto tra Allegri e Vlahovic è il vero motore dell’operazione: il tecnico livornese è convinto di poter riportare il serbo ai livelli di Firenze, inserendolo in un tridente atomico con Leão e Gimenez ma l’ostacolo blaugrana è da tenere in forte considerazione

Il problema principale resta l’ingaggio in doppia cifra, ma lo stallo totale sul rinnovo con la Juventus (contratto in scadenza 2026) apre uno scenario clamoroso: un possibile addio a cifre ribassate o addirittura l’attesa per il parametro zero. Nel frattempo, l’acquisto di Andrej Kostic (curato dallo stesso agente di Dusan, Darko Ristic) viene visto da molti come il “ponte” definitivo per portare Vlahovic a Milanello.