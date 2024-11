Mercato Milan, dalla Spagna sono sicuri: il Valencia vuole Jimenez. I dettagli

Mercato Milan, dalla Spagna sono sicuri: il Valencia vuole Jimenez per sostituire Rendall. I dettagli sul terzino del Milan Futuro

Il Valencia ha messo nel suo mirino un talento del mercato Milan. In base a quanto riferito da As, infatti, il club spagnolo punta Alex Jimenez.

Il giovane terzino che gioca con il Milan Futuro sarebbe il candidato ideale per sostituire Rendall che si è rotto il crociato. Il Valencia potrebbe prendere Jimenez, che il Milan ha riscattato dal Real Madrid nel mercato estivo, solo in prestito. I rossoneri potrebbero cederlo per farlo giocare.