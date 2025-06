Mercato Milan, Tare guarda in Liga! Profilo nuovo sul taccuino, piace lui in difesa

Mercato Milan, Igli Tare guarda in Spagna: nel mirino un nuovo terzino destro: Pubill dell’Almeria. Tutti i dettagli

Il calciomercato è un periodo di intensa attività per i club, e il calciomercato Milan non fa eccezione. Con la prossima stagione all’orizzonte, la dirigenza rossonera, in concerto con lo staff tecnico, sta attentamente monitorando diversi profili per rafforzare la rosa. Tra le varie posizioni sotto la lente d’ingrandimento, quella del terzino destro sembra essere una priorità, con alcuni nomi particolarmente interessanti che emergono dalle indiscrezioni.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, una fonte altamente affidabile nel panorama calcistico italiano, il Milan ha messo gli occhi su almeno due giovani prospetti per quella cruciale posizione. Il primo nome che spicca è quello di Doué, fratello del già noto Désiré Doué, talento del Rennes. Sebbene non si specifichi il nome di battesimo, l’attenzione su un membro della stessa famiglia di un giocatore già affermato suggerisce una strategia di scouting mirata e attenta al potenziale futuro. È fondamentale per il Milan identificare non solo giocatori pronti all’uso, ma anche profili che possano crescere e affermarsi nel tempo, garantendo un investimento duraturo.

L’altro nome caldo sul taccuino milanista è quello di Marc Pubill, attualmente in forza all’Almeria. Il giovane difensore spagnolo ha attirato l’attenzione con le sue prestazioni nella Liga, dimostrando qualità difensive e propensione offensiva. La sua esperienza in un campionato competitivo come quello spagnolo lo rende un profilo particolarmente appetibile per un club come il Milan, sempre alla ricerca di giocatori che possano adattarsi rapidamente ai ritmi e alle esigenze del calcio italiano. L’Almeria, purtroppo retrocessa in Segunda División nella stagione in corso, potrebbe essere più disponibile a cedere i suoi talenti per monetizzare e ripartire. Questa situazione potrebbe aprire delle interessanti opportunità di mercato per il Milan.

La ricerca di un nuovo terzino destro è cruciale per il Milan. La posizione richiede un calciatore con grande resistenza fisica, capacità di coprire ampie porzioni di campo, e allo stesso tempo di offrire contributo in fase offensiva con cross e sovrapposizioni. La scelta di puntare su giovani profili come Doué e Pubill sottolinea la volontà del club di continuare sulla strada della linea verde, un approccio che ha già portato frutti importanti nelle recenti stagioni. I dirigenti rossoneri sono consapevoli che il mercato offre spesso occasioni irripetibili e stanno lavorando per non lasciarsele sfuggire.

L’attenzione sui fratelli Doué e su Marc Pubill dimostra una strategia di scouting capillare, che spazia tra i campionati europei alla ricerca di talenti emergenti. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno le mosse concrete del Milan e se uno di questi giovani difensori vestirà la prestigiosa maglia rossonera. I tifosi, intanto, attendono con trepidazione le notizie che arriveranno dal mercato, sperando che la futura fascia destra possa essere affidata a un elemento di grande valore e prospettiva. La costruzione di una squadra competitiva passa anche da queste scelte oculate e da un lavoro di scouting approfondito.