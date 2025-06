Calciomercato Milan, è tutto vero: Igli Tare e Allegri hanno messo nel mirino il grande talento Doué. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo gli occhi su un altro membro della famiglia Doué, ma non si tratta di Désiré, il “fenomeno” del Paris Saint-Germain, bensì del fratello maggiore, Guéla Doué. Il terzino destro, classe 2002, attualmente in forza allo Strasburgo, è diventato un obiettivo concreto per rinforzare la fascia difensiva rossonera.

Guéla Doué, 22 anni, è un profilo che si allinea perfettamente alla filosofia del Milan: un giocatore giovane ma già con esperienza, dotato di grandi qualità fisiche e atletiche e ampi margini di crescita. Nell’ultima stagione, il terzino è stato un titolare fisso dello Strasburgo, contribuendo al settimo posto in classifica della squadra. La sua dedizione e il suo carattere impeccabile sono caratteristiche che il Milan apprezza particolarmente.

L’operazione, tuttavia, potrebbe configurarsi come un “derby” di mercato, poiché il Milan non sarebbe l’unica squadra interessata al giocatore. Guéla Doué è passato dal Rennes allo Strasburgo nell’estate del 2024 per circa 6,5 milioni di euro più bonus, e in questi mesi ha visto aumentare il suo valore di mercato grazie alle sue prestazioni.

Il Milan, alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra della difesa, vede in Guéla Doué un potenziale titolare o un’alternativa di qualità. La sua capacità di giocare anche come esterno di centrocampo, come dimostrato con il tecnico Conceição, potrebbe offrire a Massimiliano Allegri diverse opzioni tattiche. Un suo eventuale arrivo a San Siro, stadio che ha già conosciuto da avversario con il Rennes in Europa League, rappresenterebbe per lui un significativo salto di qualità, nonostante il Milan non disputerà le coppe europee nella prossima stagione.