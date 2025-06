Allegri Milan, incredibile retroscena avvenuto oggi con Tare a Milanello: cosa sta succedendo nelle ultime ore. Le ultimissime sui rossoneri

Una giornata cruciale a Milanello per il Milan, che ha visto il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri impegnati in un intenso vertice con tutto lo staff tecnico. L’obiettivo principale dell’incontro, durato l’intera giornata, è stato quello di programmare nei minimi dettagli la prossima stagione, delineando le strategie sia sul fronte del calciomercato che su quello della preparazione atletica e tattica.

L’intesa tra Tare e Allegri, che hanno avuto modo di confrontarsi a lungo fin dai primi giorni del ritorno del tecnico a Milanello, sembra consolidarsi sempre più. L’esperienza di Tare come dirigente sportivo, unita alla profonda conoscenza del calcio di Allegri, sta creando una sinergia fondamentale per la costruzione di un Milan ambizioso e competitivo.

Durante l’incontro, si sono analizzati i ruoli chiave da rinforzare sul mercato, con particolare attenzione alle priorità individuate in attacco e a centrocampo, senza tralasciare le situazioni legate a possibili cessioni eccellenti, come quella di Theo Hernandez. La rosa attuale è stata passata al setaccio, valutando le esigenze tecnico-tattiche di Allegri e le opportunità offerte dal mercato.

Parallelamente, si è discusso anche del calendario della preparazione estiva, con la volontà di anticipare l’inizio del ritiro per permettere alla squadra di arrivare al meglio della forma all’inizio del campionato. La sessione di lavoro odierna ha gettato le basi per le prossime mosse del Milan, segnando un passo importante nella definizione del progetto per la stagione 2025/2026. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra in grado di lottare per i vertici e ridare entusiasmo ai tifosi rossoneri.