Calciomercato Milan, super obiettivo per rinforzare l’attacco: è stato il migliore nella scorsa stagione. Le ultimissime notizie

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il Milan avrebbe individuato in Mateo Retegui il primo obiettivo per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’attaccante dell’Atalanta, che nell’ultima stagione ha brillato con 25 gol in Serie A, si candida a diventare il centravanti titolare per la prossima annata rossonera, sotto la guida del neo-allenatore Massimiliano Allegri.

Il Milan è alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche di Retegui: un “numero 9” puro, capace di finalizzare l’azione e di dare un punto di riferimento in avanti. Il giocatore italo-argentino, capocannoniere della Serie A 2024/2025, ha dimostrato una notevole prolificità e un’ottima intesa con il gioco di squadra, qualità che lo rendono un profilo estremamente interessante per i rossoneri.

Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa e costosa. L’Atalanta, infatti, non ha intenzione di privarsi facilmente del suo bomber e chiederà una cifra elevata per il suo cartellino, considerando anche il contratto che lega Retegui al club bergamasco fino al 2028. Si parla di una valutazione importante, che potrebbe superare i 30 milioni di euro.

Inoltre, il Milan dovrà fare i conti con la concorrenza della Juventus, anch’essa interessata all’attaccante della Nazionale italiana. La squadra bianconera, a differenza del Milan, può offrire il palcoscenico della Champions League, fattore che potrebbe giocare a favore nella scelta del giocatore.

Nonostante le difficoltà, il Milan sembra deciso a tentare l’affondo per Retegui, considerandolo l’innesto ideale per dare nuova linfa all’attacco e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a superare la concorrenza e a portare il bomber nerazzurro a San Siro.