Mercato Milan, trattativa in corso per Thiaw! Il Bayer insiste, pronta questa offerta al club rossonero

Mercato Milan, il Bayer Leverkusen continua il pressing per Malick Thiaw: i tedeschi sono pronti ad offrire 20 milioni di euro bonus inclusi

Con un occhio sempre attento al mercato dei difensori centrali, il Bayer Leverkusen sembra aver individuato in Malick Thiaw del Milan un obiettivo primario per rafforzare la propria retroguardia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club tedesco starebbe spingendo con decisione per assicurarsi le prestazioni del giovane centrale rossonero, valutandolo una cifra considerevole che si aggira attorno ai 20 milioni di euro più bonus.

Questa indiscrezione, se confermata, sottolinea l’elevato apprezzamento di cui gode Thiaw in Germania, sua terra natale, dove si è già fatto notare con la maglia dello Schalke 04 prima del suo trasferimento in Italia. Il Bayer Leverkusen, fresco di una stagione che lo ha visto protagonista sia in Bundesliga che in Europa, è evidentemente alla ricerca di elementi giovani ma già affidabili per mantenere alto il livello di competitività e Thiaw, con la sua fisicità, la sua capacità di impostazione e il suo margine di crescita, rientra perfettamente in questo profilo.

Per il calciomercato Milan, la situazione è delicata. Malick Thiaw è arrivato a Milano nell’estate del 2022 e, dopo un periodo iniziale di adattamento, si è ritagliato un ruolo importante nelle gerarchie di mister Stefano Pioli. La sua presenza imponente in area di rigore, unita a una buona visione di gioco per un difensore centrale, lo ha reso un elemento prezioso per la retroguardia rossonera. Cedere Thiaw significherebbe privarsi di un asset importante, ma al contempo un’offerta di 20 milioni di euro più bonus rappresenterebbe una plusvalenza significativa per le casse del club, considerando il costo del suo acquisto.

La Gazzetta dello Sport non si limita a riportare l’interesse del Leverkusen, ma suggerisce anche una certa insistenza da parte del club tedesco. Questo potrebbe indicare una volontà concreta di chiudere l’affare, forse anche a breve termine. Il Milan si trova quindi di fronte a un bivio: resistere alle lusinghe tedesche per mantenere intatta una difesa che ha dimostrato solidità, oppure cedere alla tentazione economica e reinvestire la somma ricavata su altri profili o in altri reparti del campo.

È lecito aspettarsi che i prossimi giorni o settimane saranno decisivi per definire il futuro di Thiaw. Il Bayer Leverkusen sembra fare sul serio, e la valutazione proposta testimonia la forte convinzione del club tedesco nelle qualità del difensore. Il Milan, dal canto suo, dovrà valutare attentamente ogni aspetto, ponderando l’impatto sportivo di una cessione e i benefici economici che ne deriverebbero. La notizia lanciata da La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su un possibile movimento di mercato che potrebbe avere ripercussioni significative per entrambi i club e per il mercato europeo dei difensori centrali. Sarà interessante vedere come si svilupperà questa vicenda e se Thiaw saluterà San Siro per fare ritorno in Germania.