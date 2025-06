Calciomercato Milan, Tare e Allegri alzano il muro per Thiaw: servirà questa super cifra per farlo lasciar partire. Le ultimissime sui rossoneri

Milan, Thiaw valutato non meno di 30 milioni: la Gazzetta dello Sport svela il prezzo per il difensore tedesco.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, autorevole quotidiano sportivo italiano, il Milan avrebbe fissato un prezzo non inferiore ai 30 milioni di euro per cedere il cartellino di Malick Thiaw. Il difensore tedesco, arrivato in rossonero nell’estate del 2022, è considerato un elemento di grande potenziale e per questo il club non intende fare sconti per la sua partenza.

La valutazione di 30 milioni di euro sottolinea la fiducia che il Milan ripone nel giovane centrale, nonostante una stagione, quella appena trascorsa, in cui ha alternato buone prestazioni a qualche incertezza, complice anche qualche problema fisico. Il club di Via Aldo Rossi è consapevole del valore del giocatore e della sua potenziale crescita futura, motivo per cui ha stabilito una cifra così alta per privarsene.

Diverse squadre europee avrebbero messo gli occhi su Thiaw, attratte dalle sue qualità fisiche, dalla sua capacità di impostazione e dalla sua età che lo rende un prospetto interessante per il futuro. Tuttavia, chiunque voglia assicurarsi le prestazioni del difensore dovrà presentare un’offerta che si avvicini o superi la soglia dei 30 milioni di euro.

Il Milan, dal canto suo, non ha fretta di cedere Thiaw e valuterà attentamente ogni proposta. La dirigenza rossonera è impegnata a costruire una squadra competitiva e ogni cessione dovrà essere funzionale agli obiettivi di mercato e al rafforzamento della rosa. La posizione del club è chiara: Thiaw parte solo per un’offerta irrinunciabile.