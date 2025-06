Mercato Milan, rebus Theo Hernandez! Il francese punta i piedi, spunta il sondaggio del top club europeo

Mercato Milan, da risolvere il rebus Theo Hernandez: il terzino non apre all’Al Hilal. Sullo sfondo spunta l’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da Sky, la possibile cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal è ancora in bilico, nonostante il calciomercato Milan abbia già raggiunto un accordo con la squadra araba per 35 milioni di euro, bonus inclusi.

Il giocatore francese, però, sembra non essere convinto della destinazione Arabia Saudita e spera ancora di ricevere una chiamata da un top club europeo. Recentemente, l’Atletico Madrid avrebbe sondato il terreno per Theo Hernandez, ma resta da capire quando e se gli spagnoli saranno in grado di offrire al Milan la stessa cifra proposta dall’Al-Hilal, ovvero 35 milioni di euro. Per ora, il trasferimento sembra essere in stand-by, in attesa di sviluppi ulteriori.