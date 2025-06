Mercato Milan, Theo Hernandez all’angolo! Il francese nei guai, c’è questo rischio all’orizzonte

Mercato Milan, rebus Theo Hernandez: senza cessione il francese rischia una stagione da comprimario in rossonero

La situazione di Theo Hernandez nel calciomercato Milan si fa sempre più complessa e delicata, con un futuro che appare tutt’altro che definito. Dopo che l’opzione Atletico Madrid sembra essere svanita nel nulla, il talentuoso terzino francese si trova di fronte a un bivio cruciale che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua carriera, inclusa la sua partecipazione ai prossimi eventi internazionali. La possibilità, sempre più concreta, che Theo resti al Milan fino alla scadenza naturale del suo contratto, prevista per giugno 2026, è uno scenario che preoccupa entrambe le parti.

L’obiettivo primario, sia per il giocatore che per il club rossonero, è indubbiamente quello di trovare una soluzione vantaggiosa prima della chiusura di questa finestra di calciomercato. Tuttavia, le notizie che giungono da diverse fonti non sono affatto rassicuranti. In particolare, come evidenziato da Tuttosport nell’edizione di questa mattina, la pressione su Theo Hernandez è enorme. Il quotidiano torinese ha titolato con un allarmante “Theo sotto pressione. Se rimane rischia il Mondiale”, sottolineando la gravità della situazione. Questa frase racchiude in sé tutta la tensione e l’incertezza che circondano il futuro del terzino.