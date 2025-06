Calciomercato Milan, l’annuncio di Fabrizio Romano su Theo Hernandez spiazza tutti: cosa filtra sul suo futuro. Le ultimissime sui rossoneri

Fabrizio Romano riaccende i riflettori su Theo Hernandez e l’Al-Hilal: scenari di mercato nuovamente aperti per il terzino rossonero.

Dopo un periodo in cui l’interesse sembrava essersi raffreddato, con l’Atletico Madrid in pole position, Fabrizio Romano ha rivelato sul suo canale YouTube che l’Al-Hilal è pronto a un nuovo assalto per Theo Hernandez. Nonostante il terzino francese avesse inizialmente rifiutato la destinazione araba privilegiando la permanenza in Europa, le dinamiche del mercato potrebbero ora cambiare.

L’Atletico Madrid, infatti, sembra aver virato su altri obiettivi, come Andrew Robertson del Liverpool, lasciando uno spiraglio inaspettato per il club saudita. L’Al-Hilal, sotto la guida di Simone Inzaghi, non ha mai smesso di monitorare la situazione di Hernandez, considerandolo un profilo ideale per rafforzare la propria rosa in vista degli impegni futuri. La volontà del club di investire cifre importanti per giocatori di primissimo piano resta immutata.

La posizione del Milan è chiara: il club non intende concedere sconti e valuterà solo offerte congrue al valore del giocatore. Tuttavia, con un contratto in scadenza nel giugno 2026 e una stagione non brillante, la dirigenza rossonera potrebbe essere più propensa a considerare una cessione qualora arrivasse una proposta economica convincente.

La palla passa ora nuovamente a Theo Hernandez. Se da un lato il suo desiderio è rimanere in un top club europeo, dall’altro l’Al-Hilal potrebbe presentare un’offerta tale da farlo riflettere seriamente sul suo futuro. La saga di mercato intorno al laterale francese è tutt’altro che conclusa, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il suo futuro sarà ancora in rossonero o nella Saudi Pro League.