Mercato Milan, Tare si muove: filo diretto con Londra, c’è questo profilo nel mirino dell’albanese

Mercato Milan, Igli Tare, DS dei rossoneri, si muove per Zinchenko, individuato come il perfetto erede di Theo Hernandez

Il calciomercato Milan si prepara a un potenziale addio pesante sulla fascia sinistra, con il futuro di Theo Hernandez che continua a tenere banco in questo calciomercato estivo. Se il talentuoso terzino francese dovesse rimanere un’altra stagione a Milano, la sua partenza sarebbe comunque inevitabile tra un anno, alla scadenza del suo contratto con i rossoneri. Per evitare di farsi trovare impreparato di fronte a una perdita così significativa, il Milan, nella persona del suo direttore sportivo Igli Tare, si sarebbe già mosso con grande anticipo per individuare il sostituto ideale di Hernandez.

La ricerca del successore di Theo Hernandez è stata meticolosa e approfondita. Igli Tare, affiancato dal tecnico Massimiliano Allegri, avrebbe attentamente valutato diversi profili di spicco nel panorama calcistico internazionale. L’obiettivo era chiaro: trovare un calciatore che non solo potesse eguagliare il rendimento offensivo e difensivo di Hernandez, ma che si integrasse anche al meglio nel progetto tattico del Milan. Dopo una fase di valutazione serrata, la scelta sembrerebbe essere ricaduta su un ex campione d’Europa, un nome che ha già calcato i più importanti palcoscenici del calcio continentale.

Come riportato con grande enfasi dal Corriere dello Sport nell’edizione di questa mattina, il Milan avrebbe individuato in Oleksandr Zinchenko il profilo perfetto per rinforzare la corsia mancina. Il quotidiano titola “Zinchenko, filo diretto con Londra”, sottolineando come l’esterno ucraino sia la “scelta numero 1” per il Diavolo. L’interesse per Zinchenko non è certo una novità, ma l’accelerazione in questi giorni di mercato dimostra la volontà ferrea del Milan di assicurarsi le sue prestazioni. La sua esperienza internazionale, la sua versatilità (può giocare sia come terzino sinistro che come centrocampista) e la sua qualità tecnica lo rendono un candidato estremamente attraente per i rossoneri.

Tuttavia, l’operazione Zinchenko non si presenta affatto semplice e richiede un lavoro diplomatico non indifferente. Il nodo principale da sciogliere riguarda l’ingaggio del calciatore. Attualmente, Oleksandr Zinchenko percepisce a Londra uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che rientra nelle fasce più alte degli stipendi della Serie A. Il Milan è al lavoro per trovare una quadra economica che possa soddisfare le richieste del giocatore e, al contempo, rientrare nei parametri finanziari del club. Si prevedono negoziati serrati tra le parti per raggiungere un accordo che possa portare Zinchenko a vestire la maglia rossonera.

L’arrivo di Zinchenko rappresenterebbe un segnale forte da parte del Milan, che intende continuare a costruire una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a lottare per i vertici del campionato e per fare strada in Europa. L’investimento su un giocatore del calibro di Zinchenko, anche in previsione di una potenziale partenza di Theo Hernandez, dimostra la lucidità e la lungimiranza della dirigenza rossonera, determinata a non farsi trovare impreparata di fronte a qualsiasi scenario di mercato. L’attesa è ora tutta per i prossimi sviluppi di questa trattativa che potrebbe definire in maniera significativa il futuro della fascia sinistra del Milan