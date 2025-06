Mercato Milan, dialoghi fitti per Zinchenko! Può essere il suo sostituto, tutti i dettagli

Mercato Milan, fitti dialoghi con l’Arsenal per Zinchenko, terzino sinistro dell’Arsenal: è il primo nome per il post Theo Hernandez

Come riportato da CaughtOffSide, il calciomercato Milan sta pianificando una mossa strategica per la fascia sinistra che potrebbe portare a un domino di trasferimenti di alto profilo. Il club rossonero, infatti, avrebbe messo gli occhi su Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal come potenziale rinforzo, liberando così Theo Hernandez per un trasferimento all’Atletico Madrid.

Secondo quanto appreso da CaughtOffSide, “il Milan punta forte su Zinchenko per la fascia sinistra”. Questa mossa sarebbe cruciale per la dirigenza milanista, che “deve definire i dettagli dell’operazione con l’Arsenal”. L’arrivo di Zinchenko, polivalente esterno mancino e centrocampista, darebbe al Milan un giocatore di esperienza internazionale e con spiccate capacità offensive, in grado di garantire copertura e qualità sulla corsia mancina.

L’eventuale approdo di Zinchenko a Milanello aprirebbe le porte alla partenza di Theo Hernandez, uno dei pilastri delle ultime stagioni rossonere. Il terzino francese, da tempo nel mirino di diversi top club europei, sembra essere “sul punto di trasferirsi all’Atletico Madrid”. I Colchoneros avrebbero intensificato i loro sforzi per assicurarsi le prestazioni del francese, aumentando la loro offerta iniziale. CaughtOffSide rivela che la squadra spagnola ha “aumentato la sua offerta iniziale di 15 milioni di euro a 18-20 milioni di euro”.

Nonostante il Milan avrebbe preferito una cifra più alta per il suo talentuoso difensore, la situazione contrattuale di Hernandez gioca un ruolo fondamentale nella trattativa. Il giocatore, infatti, ha “ancora un anno di contratto”, una circostanza che limita il potere negoziale del Milan e spinge il club a considerare offerte inferiori alle aspettative iniziali per evitare di perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate. Una fonte interna, citata da CaughtOffSide, avrebbe affermato: “Il Milan avrebbe voluto di più, ma sa che a Hernandez manca ancora un anno di contratto e non può permettersi di perderlo gratis”.

L’operazione Zinchenko-Hernandez evidenzia la volontà del Milan di agire con prontezza sul mercato per rinforzare la squadra e allo stesso tempo monetizzare i propri asset. La decisione di puntare su Zinchenko suggerisce che il Milan cerca un profilo con caratteristiche forse più difensive o, quantomeno, più duttili, rispetto a quelle prettamente offensive di Hernandez, che spesso si è spinto in avanti lasciando scoperta la retroguardia.

In conclusione, la sessione di mercato estiva si preannuncia ricca di colpi di scena per il Milan. L’affare Zinchenko, strettamente legato alla partenza di Hernandez, sarà una delle telenovele da seguire con attenzione, con l’Arsenal e l’Atletico Madrid che giocheranno ruoli chiave in questo intricato scacchiere di trasferimenti. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro della fascia sinistra rossonera e dei suoi protagonisti.