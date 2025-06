Calciomercato Milan, Zinchenko obiettivo numero uno del club: c’è però un grande ostacolo da superare. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Oleksandr Zinchenko è emerso come l’obiettivo numero uno per il Milan in caso di partenza di Theo Hernandez. Il terzino francese, il cui futuro a Milano appare sempre più incerto con l’Atletico Madrid che sembra voler affondare il colpo, potrebbe lasciare un vuoto importante sulla fascia sinistra rossonera.

Il club di Via Aldo Rossi, in previsione di questa eventualità, sta lavorando per individuare il sostituto ideale, e il nome dell’ucraino dell’Arsenal è balzato in cima alla lista. Zinchenko, con la sua duttilità tattica che gli permette di giocare sia come terzino che come centrocampista, e la sua vasta esperienza maturata sia al Manchester City di Guardiola che con i Gunners, rappresenta il profilo che più convince il Milan.

Tuttavia, la trattativa non è priva di insidie. L’ingaggio di Zinchenko, che si aggira intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione, è considerato elevato per i parametri del Milan e rappresenta il principale ostacolo alla conclusione dell’affare. Nonostante questo scoglio economico, l’interesse è concreto e il Milan sta cercando di capire se ci siano i margini per una riduzione delle pretese del giocatore o per una formula che possa rendere l’operazione sostenibile.

L’eventuale cessione di Theo Hernandez, che potrebbe fruttare al Milan una cifra considerevole, aprirebbe scenari importanti sul mercato, permettendo al club di investire su un sostituto di valore. Zinchenko, con le sue qualità e la sua esperienza internazionale, sarebbe il profilo ideale per non far rimpiangere il forte terzino francese e per garantire un alto livello sulla corsia mancina della difesa rossonera.